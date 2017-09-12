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Masa tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası Challenge Ligi

- Lüksemburg'ta yarın başlayacak organizasyonda kadın ve erkek milli takımların rakipleri belli oldu

Masa tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası Challenge Ligi

ANKARA (AA) - Masa Tenisi Avrupa Takımlar Şampiyonası Challenge Ligi'nde mücadele edecek kadın ve erkek milli takımların rakipleri belli oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Lüksemburg'da yarın başlayacak ve 17 Eylül Pazar günü sona erecek.

Erkekler Challenge Ligi'nde Çekya, Bulgaristan ve İsviçre ile F Grubu'nda yer alacak A Milli Erkek Takımı, İbrahim Gündüz, Ahmet Li, Gençay Menge ve Talha Yiğenler'den oluşan kadrosuyla müsabakalara çıkacak.

Kadınlar Challenge Ligi'nde ise Galler, Azerbaycan ve Bulgaristan'ın bulunduğu G Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Takımı, Melek Hu, Ece Haraç, Aybüke Öner ve Özge Yılmaz'dan oluşacak.

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Avrupa Takımlar Şampiyonası Challenge LigiLüksemburgMasa TenisiTürkiye Masa Tenisi Federasyonu
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