Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam tatil sanal koruma mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Masa tenisi: Bulgaristan Açık Turnuvası

- A Milli Takım sporcuları İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler ve Sibel Altınkaya, Bulgaristan'da yarın başlayacak turnuvada mücadele edecek

Masa tenisi: Bulgaristan Açık Turnuvası


ANKARA (AA) - Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITFF) 2017 Dünya Turu'nun 8. ayağı Bulgaristan Açık Turnuvası, yarın başlayacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, turnuvanın Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde düzenleneceği ve Türkiye'yi İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler ve Sibel Altınkaya'nın temsil edeceği bildirildi.

Turnuvada tekler kategorisindeki maçların yanı sıra, çift erkek ve çift kadınlarda müsabakalar yapılacak.

Bulgaristan Açık Turnuvası, 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BulgaristanBulgaristan Açık Masa Tenisi TurnuvasıITFF 2017 Dünya Turuİbrahim GündüzMasa TenisiPazarcıkSibel AltınkayaTalha Yiğenler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5