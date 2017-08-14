Masa tenisi: Bulgaristan Açık Turnuvası

ANKARA (AA) - Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITFF) 2017 Dünya Turu'nun 8. ayağı Bulgaristan Açık Turnuvası, yarın başlayacak.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, turnuvanın Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde düzenleneceği ve Türkiye'yi İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler ve Sibel Altınkaya'nın temsil edeceği bildirildi.
Turnuvada tekler kategorisindeki maçların yanı sıra, çift erkek ve çift kadınlarda müsabakalar yapılacak.
Bulgaristan Açık Turnuvası, 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.