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Masa Tenisi: Gençler ve Yıldızlar Balkan Şampiyonası

- Gençler ile yıldızlarda kız ve erkek milli takımları yarı finale yükseldi

Masa Tenisi: Gençler ve Yıldızlar Balkan Şampiyonası


ANKARA (AA) - Gençler ve Yıldızlar 25. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda, hem gençler hem de yıldızlarda erkek ve kız milli takımları yarı finale çıktı.

Bulgaristan'ın Varna kentinde, Balkan Masa Tenisi Birliği (BTTU) tarafından organize edilen şampiyonaya takım eleme müsabakalarıyla devam edildi.

Organizasyonda Betül Nur Kahraman, Aybüke Öner, Simay Kulakçeken, Dilan Tan ve Aybala Koçal'dan oluşan Genç Kız Milli Takımı, grubunda ev sahibi Bulgaristan'ı 3-2, Borsa Hersek ve Moldova'yı aynı sonuçla 3-0 yenerek grup birincisi oldu ve yarı finale yükselmeyi başardı.

Talha Yiğenler, Batuhan Şahin, Umut Emre Başsan ve Tugay Yılmaz'dan kurulu Genç Erkek Milli Takımı da grubunda Bulgaristan'ı 3-1, Kosova'yı ise 3-0 yenerek, grup birinciliğini elde etti. Milliler bu sonuçla yarı finale isimlerini yazdırdı.

Yücel Ocak, İbrahim Atuğ, Ulaş Akdağ, Kaan Dönmez ve Özgür Yılmaz'ın oluşturduğu Yıldız Erkek Milli Takımı ise gruptaki ilk maçında Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu. Milliler gruptaki diğer maçlarda Moldova'yı 3-1, Bulgaristan'ı da 3-0 yenerek grup birincisi oldu ve yarı finale yükseldi.

Özge Yılmaz, Ece Haraç, Şükran Cangir ve Betül Töz'ün yer aldığı Yıldız Kızlar Milli Takımı, grubundaki ilk maçta Romanya'ya 3-2 kaybetti. Bosna Hersek'i 3-1, Arnavutluk'u da 3-0 mağlup eden milliler, bu sonuçlarla yarı final şansını elde etti.

Şampiyonaya yarın tekler ve çiftlerdeki bireysel eleme maçlarıyla devam edilecek.


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