Masa tenisi: İspanya Açık Turnuvası





ANKARA (AA) - Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen "challenge" serisinin son ayağı İspanya Açık Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, çeşitli turlarda organizasyona veda etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Almeria kentindeki turnuvada mücadele eden Talha Yiğenler ve İbrahim Gündüz eleme gruplarında, Sibel Altınkaya da ana tablo son 32 turunda elendi.

Tek erkeklerde İbrahim Gündüz, elemelerde 4. Grup'ta Kazak Zholudev'e 4-2 ve Nijeryalı Omotayo'ya da 4-1 yenilerek turnuva dışında kaldı.

Aynı kategoride mücadele veren Talha Yiğenler 14. Grup'ta Alman Dennis Klein'e ve Japon Kaii Yoshida'ya 4-0 yenilirken, İspanyol Javier Soria'yı ise 4-0 mağlup etti. Grubunu 3. sırada tamamlayan milli sporcu ana tabloya çıkamadı.

Tek kadınlarda Sibel Altınkaya 9. Grup'ta Portekizli Leila Oliveira'yı 4-3, İsviçreli Celine Reust'u 4-0 mağlup ederek grubunu ilk sırada tamamladı. Milli sporcu ana tablo son 32 turunda Japon Hayata Hina'ya 4-0 kaybetti ve elendi.

Çift erkeklerde İbrahim Gündüz-Talha Yiğenler ana tablo son 16 turunda Rus Baibuldin-Murzin ikilisine 3-2 mağlup oldu.



Bu arada, İspanya Açık 21 Yaş Altı Turnuvası'nda ise Talha Yiğenler grubunu ikinci sırada bitirmesine karşın ana tabloya çıkamadı. Ana tablodan bu mücadeleye başlayan İbrahim Gündüz ise Hintli Shah Manush'a 3-0 yenildi.