Masa tenisinde Süper Lig hedefi





ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, kadınlar ve erkeklerde Avrupa 1. Ligi'nde şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kerim Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da düzenlenen İslam Oyunları'nda Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun, Azerbaycan ve İran Masa Tenisi Federasyonu ile üçlü protokol yaptığını anımsattı. Koç, bu çerçevede milli takımların şu anda İstanbul'da düzenlenen ortak kampta İran Milli Takımları ile hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

Protokolü en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Koç, "Protokollerin çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bunun ilk adımı olarak İran Milli Takımı'nı ülkemize davet ettik. Başarılı ülkelerin milli takımlarıyla ikili kampları son derece önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte benzer organizasyonlara ev sahipliği yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımların erkeklerde 43, kadınlarda ise 38 ekibin yer alacağı "Challenge Lig" olarak da adlandırılan Avrupa 1. Ligi'nde mücadele edeceğini dile getiren Koç, "Şampiyona için uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu dönem içerisinde Balkan Şampiyonası ve açık turnuvalara da katıldık. Tecrübeli oyuncularımızın yanında, gelecek vadeden genç oyuncularımızla Avrupa Şampiyonası'nda yer alacağız." diye konuştu.

Kadınlarda 2016 Avrupa şampiyonu Melek Hu'nun yanında 2000 doğumlu Aybüke Öner ve 2002 doğumlu Özge Yılmaz ve Ece Haraç'ın erkeklerde ise dünya sıralamasında ilk 100'de bulunan Ahmet Li ile birlikte 2016 Üniversiteler Avrupa şampiyonu Gençay Menge, 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndan İbrahim Gündüz ve Genç Milli Takım sporcusu Talha Yiğenler ile madalya arayacaklarını belirten Koç, "Hedefimiz Avrupa 1. Ligi'nde kadınlar ve erkeklerde şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek." ifadesini kullandı.





- Üç aylık kamp





Türkiye A Milli Erkek Takımı'nın antrenörü Onur Germiyanoğlu da milli takım sporcularının Avrupa Şampiyonası'na yaklaşık üç ay süren bir kamp programıyla hazırlandığını dile getirdi.

Milli takım sporcularının hazırlık sürecinde Balkan Gençler ve Balkan 21 Yaş Altı Şampiyonalarıyla Bulgaristan ve Çekya Açık Turnuvası'nda mücadele ettiklerini aktaran Germiyanoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle A Milli Erkek Takımımız ile grubumuzda ilk sırayı elde etmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde aynı grupta yer aldığımız Çekya'ya Antalya'da 3-2 yenilerek elimizden kaçırmıştık. Avrupa Şampiyonası'nda onları yenerek rövanşı almak istiyoruz. Diğer rakiplerimiz Bulgaristan ve İsviçre yenebileceğimiz takımlar. Bütün maçlarımızı kazanıp grubumuzda ilk sırayı elde etmek istiyoruz."





- "Formda bir takımımız var"





Türkiye A Milli Kadın Takımı Antrenörü İrfan Tavukçuoğlu ise ''Çok formda bir takımımız var." dedi.

Milli sporcu Melek Hu'nun, Avrupa'nın ilk 10 sporcusundan biri olduğunu Ece Haraç ve Özge Yılmaz'ın Avrupa'da çiftlerde şampiyonluğu kaçırdığını, Aybüke Öner'in ise bu yıl çok iyi bir çıkış yakaladığını dile getiren Tavukçuoğlu, "Grubumuzda Azerbaycan ile liderlik mücadelesi vereceğiz." ifadesini kullandı.

Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Azerbaycan'ı iki maçta da yendiklerini hatırlatan Tavukçuoğlu, "Hedefimiz erkek takımımız gibi kadınlarda da Avrupa Süper Ligi'ne çıkmak.'' diye konuştu.





- İstanbul kampı





Takımlar Şampiyonası Avrupa 1. Ligi'nde mücadele edecek Erkek ve Kadın A Milli Takımları hazırlıklarını İstanbul Tozkoparan Spor Salonu'nda, İran Milli Takımları ile ortak düzenlenen kampta sürdürüyor.

Erkekler 1. Ligi'nde Çekya, Bulgaristan ve İsviçre'nin bulunduğu F Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nda İbrahim Gündüz, Ahmet Li, Gençay Menge ve Talha Yiğenler yer alıyor.

Melek Hu, Ece Haraç, Aybüke Öner ve Özge Yılmaz'dan kurulu Kadın Milli Takımı ise Galler, Azerbaycan ve Bulgaristan'ın oluşturduğu G Grubu'nda Süper Lig'e yükselme karşılaşmaları oynayacak.