



ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) Başkanı Kerim Koç, bir yıldır görevde bulunduklarını, bu süreçte de branşa ivme kazandırdıklarını söyledi.

Başkan Koç, AA muhabirine geride kalan 2017 yılını değerlendirdi.

Elde ettikleri başarılarla geleceğe daha umutlu baktıklarını dile getiren Koç, "Masa tenisine ivme kazandırdık. Masa tenisinin toplumdaki bilinirliğini her geçen gün artırdık. Özellikle uluslararası alanda elde ettiğimiz başarılar, gelecek için bize çok ciddi anlamda umut verdi." dedi.

Tarihte ilk kez kendi yetiştirdikleri Türk sporcularla çift erkeklerde madalya kazandıklarını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Başarılarla sporcularımızın dünya sıralamasındaki puanlarının artması, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Türk sporcu gönderme ana hedefimizde çok ciddi olarak yol kat etmemizi sağladı. Uluslararası açık turnuvalarda milli takım sporcularımız, göğsümüzü kabartacak sonuçlar elde etti. A Milli Erkek Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Takımlar Şampiyonası Challenge Ligi'nde final oynadı ve Avrupa Süper Ligi'ne yükseldi. 15 yaşındaki sporcumuz Özge Yılmaz, 'En İyiler Turnuvası'nda Avrupa ikincisi oldu. Özge Yılmaz ve Ece Haraç, sadece 10 sporcunun çağrıldığı Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun (ITTF) en üst düzey eğitim kampına davet edildi. Avrupa ve Balkan şampiyonalarında birçok madalya kazandık."





- Liglerde yapılan değişiklikler





Başkan Kerim Koç, sezon başında liglerde bazı değişiklikler yaptıklarını belirterek, "Bunların sonuçlarını gözlemliyoruz. Sezon sonunda değerlendireceğiz." diye konuştu.

Değişikliklerle ilgili tecrübelerden 2018 yılında istifade edeceklerini anlatan Koç, "İllerimizde mümkün olduğunca çok antrenör kursu açıyoruz. 2017'de üst yapıyı kurduk, 2018'de de devam edecek. Yetiştirdiğimiz antrenör ordusu, masa tenisçi ordusuna dönüşecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Masa tenisini tabana yayma anlamında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

''2017 yılında katıldığımız fuar ve açık alan etkinlikleriyle çok ciddi kitlelere ulaştık. Mümkün olduğunca çok fuarlara katılıyoruz. Standımızı ve masalarımızı kurup, milli sporcularımızı getirerek, vatandaşlarımıza masa tenisi oynatıyoruz. 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü'ne çok önem veriyoruz. 81 ilimizde dolu dolu kutladık. İzmir il temsilciliğimiz, ITTF tarafından '2017 Yılının En İyi Etkinliği' ödülünü aldı. 'İki milyon kişiye masa tenisi oynatıyoruz' projemize hız kesmeden devam ediyoruz. 2018'de de yüz binlere masa tenisi oynatmaya devam edeceğiz.''





- Çin ile ikili ilişkiler





Kerim Koç, Çin'deki masa tenisi kamp merkezlerini ziyaret ederek, ikili ilişkileri geliştirmek için adım attıklarını söyledi.

Türk sporcuların Çin'de kamp yapması için bazı anlaşmalara imza attıklarını belirten Koç, "Hatta milli takım sporcularımızın Çin liginde oynaması için görüşmeler yaptık. Çin'in masa tenisinde geldiği nokta ortada. Bu nedenle Çin ile ikili ilişkilerde bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2018 yılında yoğun bir faaliyet programının kendilerini beklediğini dile getiren Koç, "2017 yılında Romanya'da yaptığımız kamp sonrası, hiç yenemediğimiz Avrupa şampiyonu Romanya'yı tarihimizde ilk kez yenme başarısı gösterdik. Diğer ülke federasyonlarıyla da ikili kamplara devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.