Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Mehmet Akif Ersoy Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Mavericks, Raptors'ın serisini bitirdi

- NBA'de Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ı 98-93 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi - Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren San Antonio Spurs, Brooklyn Nets'i 109-97 mağlup etti

Mavericks, Raptors'ın serisini bitirdi


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, sahasında Toronto Raptors'ı 98-93 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Mavericks, Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Raptors'ı 98-93 mağlup etti.

American Airlines Center'da oynanan karşılaşmada sezonun 10. galibiyetini alan Mavericks adına JJ Barea 20, Dirk Nowitzki 18, Harrison Barnes 16 sayı attı.

Altı maç sonra kaybederek 9. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Kyle Lowry 23, Jonas Valanciunas 17, Serge Ibaka 11 sayı üretti.


- Spurs, Nets'i geçti


Batı Konferansı'nda zirve yarışı içinde bulunan San Antonio Spurs, AT&T Center'da ağırladığı Brooklyn Nets'i 109-97'lik skorla geçti.

Son 6 maçının 5'ini kazanan ve 24. galibiyetini elde eden Spurs'te Kawhi Leonard 21, LaMarcus Aldridge 20, Pau Gasol 15 sayı buldu.

Sezonun 21. yenilgisini yaşayan Nets'te Caris LeVert 18, Allen Crabbe 15, Rondae Hollis-Jefferson 13 sayıyla oynadı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 98-93

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 107-83

Miami Heat-Orlando Magic: 107-89

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 106-115

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 109-97

Denver Nuggets-Utah Jazz: 107-83

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 99-97

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 122-95

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BasketbolDallas MavericksNBAToronto Raptors
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5