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Mbappe'den Monaco taraftarına ayrılık mesajı

- Monaco'dan PSG'ye transfer olan Mbappe: - "Ben hayatımda hiçbir zaman bu kadar sevilmedim, böyle güzel desteklenmedim"

Mbappe'den Monaco taraftarına ayrılık mesajı


PARİS (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Monaco'dan kiraladığı yıldız forvet oyuncusu Kylian Mbappe, Monaco'daki günleri için, "Ben hayatımda hiçbir zaman bu kadar sevilmedim, böyle güzel desteklenmedim." ifadelerini kullandı.

Mbappe, kişisel Twitter hesabından Monaco taraftarına teşekkür mektubu yayımladı.

Mektupta taraftara, beraber geçirdiği zaman boyunca kendisine verdikleri sevgi için birer birer teşekkür etmek istediğini belirten Mbappe, "Ben hayatımda hiçbir zaman bu kadar sevilmedim, böyle güzel desteklenmedim. İçinizden bazılarının yaptığım seçimi anlamakta güçlük çektiğini biliyorum, hatta bu durumun bir öfkeye yol açmasını da anlayabiliyorum. Son maçlarda yalan yanlış haberler yüzünden beni ıslıklamanızı da olgunlukla karşılıyorum." diye görüş bildirdi.

Kendisinin ve çevresinin değişmediğini vurgulayan Fransız futbolcu, değerlerinin de aynı kaldığını ve bunların tevazu, doğallık ile saygı olduğunu belirtti.

Mbappe, Yazar Albert Camus'nun "Doğru ışık gibi kör eder. Yalansa tersine her nesneyi değerlendiren güzel bir alaca karanlıktır." sözünü alıntılayarak, "Bana kızsanız da, benden nefret etseniz de, beni ıslıklasanız da benim sizi sevdiğim gerçeğini değiştiremeyeceksiniz. Sizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

PSG, Mbappe'yi 180 milyon avro satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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