Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş maçından umutlu

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, takımlarının Süper Lig'in 17. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmadan umutlu olduğunu söyledi.

Bahçeşehir Okulları 4 Eylül Sivas Kampüsü'nde bir söyleşiye katılan Otyakmaz, Beşiktaş'ın geçen hafta Osmanlıspor ile oynadığı karşılaşmada ciddiyetini ortaya koyduğunu belirterek, "Başarılı ve güçlü bir takım. Ama geçtiğimiz hafta, iki yıldır çok önemli işler yapan, rakiplerini yenmiş Başakşehir'i içeride iyi bir futbolla mağlup edebiliyorsak, yine Beşiktaş'ı da aynı oyun disiplini ve motivasyonla hazır bir şekilde karşısına çıktığımız zaman sonuç alabileceğimizi ve taraftarımızı o stattan üzgün bir şekilde göndermeyeceğimizi düşünüyorum. Takımımıza güveniyoruz, inşallah bizleri mutlu edecek bir sonuç alacağız." dedi.

Sezonun ilk yarısında topladıkları puanların Beşiktaş karşılaşması için kendilerini umutlandırdığını kaydeden Otyakmaz, "Geçekten iyi hazırlanıp ve iyi motive olduğumuz karşılaşmalarda sonuç almayı başarabildik. Fakat karşımızda da Şampiyonlar Ligi gruplarında namağlup birinci olarak çıkmış ve Bayern Münih ile eşleşmiş başarılı bir kulüp var. Motivasyon yoğunluğunu şampiyonlar ligine verdiğinden belki biraz ligde geri kalmış olabilirler ama şu anda Bayern Münih maçına kadar önemli bir ara var." ifadelerini kullandı.





- Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak'ın açıklamaları





Ligde Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından talihsiz açıklamalar yapıldığını anımsatan Otyakmaz, "Bu söylemler Türk futboluna veya kişilere ne kazandırır, hiç bir şey kazandırmaz. Şimdi benim Bursaspor karşılaşmasını öne sürerek bir takım polemikler yaratmam kime ne kazandırır. Sivas ile Trabzon arasında olumlu hiç bir şeye sebep vermez. Gerekli cevabı kulüp sitesinden verdik, konuyu da çok uzatmak istemediğimiz için bir yerde bıraktık." yorumunu yaptı.

Bir grubun 40 yıldır ülkenin her köşesinde nerede menfaat, nerede ülke iradesinde söz sahibi olunacak yer varsa oralara nüfuz etmenin yollarına baktığını dile getiren Otyakmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol büyük bir ekonomi, yılda yaklaşık 2 milyar, sadece ülkemiz için söylüyorum. Bu paranın bu ekonomi içerisinde döndüğünü düşünürseniz, onların da paraya tamahkar olduğunu düşünürseniz futbolu es geçmeleri mümkün değildi. Türk futbolunu ele geçirmek için bir iki aykırı adam var bu futbolun içinde, bunların bir tanesi de Aziz Yıldırım'dır. 'Eğer Aziz Yıldırım'ı futboldan uzaklaştırabilirsek hem Fenerbahçe'yi, hem Türk futbolunu ele geçiririz ve böylece toplumsal bazı olaylarda, kafalarında hesap ettikleri bazı sansasyonel olayları futbol yoluyla, marifetiyle gerçekleştirebiliriz' diye düşündüklerini düşünüyorum. Bizim talihsizliğimiz o sezon ligin son maçının Fenerbahçe ile olması, aslında bütün kamuoyunun da oynadığımız futbolu takdir etmesine rağmen fikstürün azizliği. Neticede bizim başımıza böyle bir iş geldi."





- "Volkan Şen'i almayı düşünmem"





Otyakmaz, bir öğrencinin Volkan Şen transferini hatırlatması üzerine, "Volkan Şen'in sezon başı almak için görüşmeler yapmıştık, ama kendisi sanki 'bir kulüp bulamazsam en son burası olsun' düşüncesini hissettikten sonra almaktan vazgeçtik. Şimdi de almayı düşünmem. Önümüzdeki transfer döneminde de yaklaşık 4-5 oyuncuyu kadromuza katarak daha güçlü bir kulüp olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sivasspor'un, teknik direktör Samet Aybaba'nın yönlendirmesiyle altyapıya önem veren bir konuma geldiğini kaydeden Otyakmaz şunları söyledi:

"Samet hoca bana 'bir futbolcu daha az alın, ona vermemiz gereken parayı altyapıya yatıralım' dedi. Yıllardır böyle bir teknik direktörle karşılaşmadım, yönetim kurulu arkadaşlarımızla karar aldık. Vali beyin, tesislerimizin yanında tahsis etmiş olduğu yaklaşık 100 dönümlük bir arazimiz var. Şimdi oraya 1'i ısıtmalı 2 çim saha olmak üzere tesisler yapıyoruz. Dolayısıyla bölgemizde futbol altyapısını cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyoruz."

Yabancı futbolcu kontenjanı konusuna de değinen Otyakmaz, "Sahada Türk asıllı oyuncunun çok fazla olmasını isterim. Henüz üst düzey futbol oynama kabiliyetine erişmemiş futbolcu varsa bunu yabancılarla desteklemek lazım. Güzel bir eser çıkartmak lazım, dolayısıyla yabancılarla birlikte oyun kalitesinin, marka değerinin oluştuğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



