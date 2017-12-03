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Medipol Başakşehir 30 hafta sonra lider

- Turuncu-lacivertli takım, Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek 30 lig haftası sonrasında yeniden liderlik koltuğuna oturdu - Emre Belözoğlu ligde 3 maç aradan sonra forma giydi

Medipol Başakşehir 30 hafta sonra lider


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, liderliğe yükseldi.

Haftaya Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 27 puanla 2. sırada giren turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı ekibin dün Beşiktaş'a 3-0 mağlup olmasının ardından oynadığı karşılaşmayı kazanarak zirvenin yeni sahibi oldu.

Medipol Başakşehir bu galibiyetle 14. haftada Galatasaray'ın 1 puan önünde zirvede yer aldı.


- 30 hafta sonra zirvede


Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u mağlup ederek 30 lig haftasından sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Bundan önce, geçen sezon (2016-2017) 17. haftayı lider tamamlayan turuncu-lacivertli takım, 18. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak liderliği Beşiktaş'a kaptırmıştı.


- Emre Belözoğlu 3 maç sonra sahada


Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, ligde 3 maç sonra yeniden formasına kavuştu.

Deneyimli futbolcu, mücadelenin 71. dakikasında Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna girdi.

Bundan önce 10. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor maçına ilk 11'de başlayan ve 1 gol atan Emre, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında forma giyememişti.

Turuncu-lacivertli takımın orta sahasında görev yapan Gökhan İnler, Osmanlıspor maçının kadrosunda yer almadı. Gökhan'ın, grip nedeniyle maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.


- Cikalleshi eski takımına karşı


Sezon başında Medipol Başakşehir'den Osmanlıspor'a transfer olan Arnavut golcü Sokol Cikalleshi, eski takımına karşı mücadele etti.

Cikalleshi, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Golcü oyuncu, 78. dakikada yerini Doukara'ya bıraktı.


- Lucescu da maçı izledi


Medipol Başakşehir ile Osmanlıspor arasındaki maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da izledi.

Maçtan önce stada gelen Lucescu, protokol tribününde yardımcısı Tayfur Havutçu ile karşılaşmayı takip etti.

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut da müsabakayı takip edenler arasında yer aldı.

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FutbolMedipol BaşakşehirOsmanlısporSüperlig
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