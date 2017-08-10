Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Medipol Başakşehir 7 bin 600 kombineyi geçti

Turuncu-lacivertli kulüp, yeni sezon öncesi kombine bilet sayısında 7 bin 600'ü geçti.

Medipol Başakşehir 7 bin 600 kombineyi geçti

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi kombine bilet sayısında 7 bin 600'ü geçti.

Turuncu-lacivertli kulüp, kombine bilet satışında 7 binin üzerine çıkılmasından dolayı Instagram hesabından yaptığı canlı yayında şanslı taraftarlarına hediye verdi. Kombine bilet alan 7 taraftar, Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca'nın imzalı 7 numaralı formasını kazandı.

Güçlendirdiği kadrosuyla Süper Lig'de yeni sezonda da iddialı ekiplerden biri olması beklenen Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge'ü eleyerek play-off turunda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşmişti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın batı üst ve batı alt tribünleri için satışa sunulan tüm kombine biletlerin tükendiği duyuruldu. Kombine bilet satışlarında 7 bin 600 rakamının aşıldığı, ilginin ise devam ettiği aktarıldı.

Muhabir: Hilmi Sever

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BiletKombineMedipol BaşakşehirSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5