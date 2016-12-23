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Medipol Başakşehir, Adanaspor deplasmanında

Süper Lig'de ilk bölümün son haftasına lider giren turuncu-lacivertliler, yarın deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Adanaspor deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yenilgisiz tek takımı Medipol Başakşehir, ligde 16 haftalık ilk bölümün son hafta maçında, yarın deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de bu sezon maç kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 35 puan topladı. Medipol Başakşehir, en yakın rakibi Beşiktaş'ın 3 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Abdullah Avcı'nın ekibi, bu maçı da kazanarak yeni yıla lider ve namağlup unvanlarını koruyarak girmek istiyor.

Adanaspor ise Kayserispor'u mağlup ederek, 9 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta son vermişti. Güney ekibi, 15 maçta topladığı 9 puanla haftaya 17. sırada girdi.

Mahmut Tekdemir'den iyi haber
Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı geçen ve hafta içinde takımla çalışmalara katılan Mahmut Tekdemir'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Medipol Başakşehir'de, Adanaspor maçı öncesinde tek eksik, sakatlığı süren Hakan Özmert.

24 maçtır kaybetmiyor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 24 maçı kaybetmedi.

Bu sezon 15 maçın 10'unu kazanan, 5'inden beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.

İstanbul ekibi, ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 25. haftasında Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla yaşamıştı.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yarın yapılacak Adanaspor-Medipol Başakşehir maçı, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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