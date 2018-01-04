Medipol Başakşehir, Antalya'da çalışmalarına başladı





ANTALYA (AA) - Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı.



Turuncu-lacivertli takım, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, çeşitli pas çalışmalarıyla sona erdi.



İdmana, izinli olan Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro, Gael Clichy ve Joseph Attamah katılmadı. Mossoro'nun bu akşam, Clichy'nin yarın, Adebayor ve Attamah'ın ise 7 Ocak Pazar günü kampa katılacağı belirtildi.