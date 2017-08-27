Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, sahaya ideal 11'ini sürdü.

Geçen hafta ligde Kardemir Karabükspor ile oynanan maçta 9 as oyuncusunu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Sevilla ile oynanacak karşılaşmayı düşünerek dinlendiren Avcı, bu hafta ideal 11'ine döndü.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta Avcı, Club Brugge ve Sevilla ile oynanan maçlarda sahaya sürdüğü 11 futbolcuya şans verdi.

Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.





- Medipol Başakşehir'de iki eksik





Medipol Başakşehir'de bu maçta iki oyuncu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz, kadroda bulunmadı.





- Atiker Konyaspor'da değişiklik yok





Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, geçen hafta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettikleri maçın 11'inde değişikliğe gitmedi.

Akçay sahaya, Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Bourabia, Ömer Ali Şahiner, Musa Araz, Milosevic, Fofana ilk 11'ini sürdü.





- Ferhat Öztorun eski takımına karşı





Üç sezon Medipol Başakşehir forması giyen ve sezon başında Atiker Konyaspor'a transfer olan Ferhat Öztorun, yeşil-beyazlı forma ile eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'den, Atiker Konyaspor'a sezon başında transfer olan bir başka futbolcu Eren Albayrak ise yedek kulübesinde yer aldı.





- Maça ilgi az







Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maça taraftarların ilgisi az oldu.



Toplam 17 bin 300 seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaklaşık 3 bin 500 taraftar tribünde yer aldı.



Karşılaşmayı yaklaşık 150 Atiker Konyasporlu taraftar da tribünde kendilerine ayrılan yerde takip etti.