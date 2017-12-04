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Medipol Başakşehir-Braga maçına İskoç hakem

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Aralık Perşembe günü Portekiz'in Braga takımıyla oynayacağı maçı, İskoçya Futbol Federasyonundan Beaton yönetecek.

Medipol Başakşehir-Braga maçına İskoç hakem

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz'in Braga takımıyla oynayacağı C Grubu 6. ve son maçında, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem John Beaton düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 7 Aralık Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada, Douglas Potter ve Sean Carr da yardımcı hakem olarak görev alacak.

Maçın 4. hakemi Jordan Stokoe, ilave yardımcı hakemleri ise Steven McLean ve Alan Muir olacak.

Muhabir: Hilmi Sever

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