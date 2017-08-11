Medipol Başakşehir-Bursaspor maçından notlar - Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu kadroda yer almadı - Bursaspor'un başında ilk resmi maçına çıkan teknik direktörü Paul Le Guen, 5 yeni transferini sahaya sürdü - Bursaspor, geçtiğimiz yıldan sonra bu sezon da Süper Lig'in ilk maçında sahaya çıktı





İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonu Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşma ile başladı.

Turuncu-lacivertli takımda, adale sakatlığı bulunan kaptan Emre Belözoğlu kadroda yer almadı.

Deneyimli futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanyol ekibi Sevilla ile İstanbul'da oynanacak ilk maça yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Slovenya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Medipol Başakşehir'in diğer eksikleri oldu.



- Avcı'dan zorunlu değişiklik



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge karşısında iki maçta da sahaya sürdüğü ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emre Belözoğlu'nun yerine yeni transferlerinden Gökhan İnler'i sahaya sürdü.

Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Gökhan İnler, Mahmut Tekdemir, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.



- Volkan Babacan doğum gününde sahada



Turuncu-lacivertli takımın milli kalecisi Volkan Babacan, doğum gününde Bursaspor karşısında sahaya çıktı.

A Milli Takım formasını da giyen Volkan, 29. yaş gününde turuncu-lacivertli takımın kalesini korudu.

Medipol Başakşehir'in Bursaspor'dan transfer ettiği kaleci Mert Günok ise yedekler arasında yer aldı.



- Le Guen ilk resmi maçında



Bursaspor'un takımın başına getirdiği Fransız teknik direktör Paul Le Guen, ilk resmi maçına Medipol Başakşehir deplasmanında çıktı.

Yeşil-beyazlı takım Le Guen yönetiminde oynadığı 3 hazırlık maçında ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



- Bursaspor'da 5 ismin ilk heyecanı



Yeşil-beyazlı takımın Fransız teknik direktörü Paul Le Guen, 5 yeni transferini Medipol Başakşehir karşısında sahaya sürdü.

Le Guen, Bursaspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Agu ve Badu'ya ilk 11'de şans verdi. Bu beş oyuncu, bir resmi maçta ilk kez yeşil-beyazlı forma ile sahaya çıktı.



- Sezonu yine Bursaspor açtı



Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Süper Lig'de sezonun ilk maçını oynadı.

Bursaspor, geçtiğimiz sezonun ilk maçında Adanaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılmıştı.



- 21 kişilik kadrolar



Yeni alınan karar doğrultusunda takımlar ilk kez yedek kulübesinde 7 yerine 10 oyuncu bulundurabildi.

Medipol Başakşehir ve Bursaspor maç kadrosunu 21 kişiden oluşturdu.



- Maça ilgi az



Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanan sezonun ilk maçına taraftarların ilgisi düşük oldu.

Toplam 17 bin 500 seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaklaşık 6 bin taraftar tribünde yer aldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 400 Bursasporlu taraftar da tribünde kendilerine ayrılan yerde takip etti.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu da maçı izleyenler arasında yer aldı.