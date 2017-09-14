Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Medipol Başakşehir grup maçlarına 1 puanla başladı

- Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında sahasında Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Avrupa Ligi gruplarında oynadığı ilk maçtan 1 puanla ayrıldı

Medipol Başakşehir grup maçlarına 1 puanla başladı


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında sahasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımı ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir, tarihinde Avrupa Ligi gruplarında oynadığı ilk maçta sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Ludogorets karşısında maça hızlı başlayan Medipol Başakşehir, ilk yarının ortalarında kontrolü rakibine kaptırdı. Golsüz sona eren ilk yarının ardından ikinci yarıda da istediği pozisyonları bulamayan ev sahibi takım skoru değiştiremedi.

Turuncu-lacivertli ekip gruptaki ikinci maçında, 28 Eylül Perşembe günü Braga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Grubun diğer maçında ise Portekiz ekibi Braga deplasmanda, Alman temsilcisi Hoffenheim'ı 2-1 mağlup etti ve C Grubu'nda ilk haftayı lider kapattı.


- 11. maçta 5. beraberlik

Ludogorets ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında oynadığı 11. maçta 5. beraberliğini aldı.

Avrupa arenasında oynadığı 11 maç sonunda 5. kez sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertli ekip, 1 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı maçlarda fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 17 gol gördü.


- Dimitar Dimitrov 6. maçını da kaybetmedi


Bulgar ekibi, Ağustos ayında göreve getirilen teknik direktör Dimitar Dimitrov yönetimindeki 6. maçını da kaybetmedi.

Bulgar teknik adam yönetimindeki Ludogorets, bu maça kadar Bulgaristan Ligi'ndeki 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.


- Avcı'nın hamleleri

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk değişikliğini 65. dakikada yaptı. Bu dakikada Adebayor yerini Mevlüt Erdinç'e bıraktı.

Avcı, 73. dakikada Elia'nın yerine Kerim Frei'ı, 80. dakikada da Mossoro'nun yerine de Napoleoni'yi sahaya sürdü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolLudogoretsMedipol BaşakşehirUEFA Avrupa Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5