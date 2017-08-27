Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape 5 ilçe
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği
Bozuk para uyarısı
Bozuk para uyarısı
Mardin'e turist akını
Mardin'e turist akını

Medipol Başakşehir ikinci galibiyetini aldı

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Medipol Başakşehir ikinci galibiyetini aldı

İSTANBUL(AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek, bu sezon ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

Ligin ilk haftasında Bursaspor'u 1-0 yenen, ikinci haftada Kardemir Karabükspor'a 3-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

Ligdeki ikinci yenilgisini alan Atiker Konyaspor ise 3 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir evinde yine kazandı

Turuncu-lacivertli takım, bu sezon sahasında oynadığı ikinci maçtan da galip ayrıldı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, sahasında oynadığı sezonun ilk karşılaşmasında Bursaspor'u mağlup etmişti.

Edin Visca ve Mahmut ilk gollerini attı

Medipol Başakşehir'de Edin Visca ve Mahmut Tekdemir, bu sezon ligdeki ilk gollerini Atiker Konyaspor'a attı.

Bursaspor ile oynanan ligin ilk maçına ilk 11'de başlayan iki futbolcu, geçen hafta yapılan Kardemir Karabükspor mücadelesinde ise forma giymemişti.

Mevlüt Erdinç ilk resmi maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Mevlüt Erdinç, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Atiker Konyaspor karşısında çıktı.

Mevlüt, mücadelenin 80. dakikasında Adebayor'un yerine oyuna dahil oldu.

Muhabir: Hilmi Sever

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ATİKER KONYASPORFutbolMedipol BaşakşehirSporSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5