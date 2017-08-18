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Medipol Başakşehir kafilesi Kastamonu'da

- Süper Lig'in 2. haftasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak turuncu-lacivertli ekip, hava yolu ile Kastamonu'ya geldi

Medipol Başakşehir kafilesi Kastamonu'da


KASTAMONU (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hava yoluyla Kastamonu'ya geldi.

Turuncu-lacivertli kafileyi taşıyan özel uçak Kastamonu Havalimanı'na iniş yaptı.

Kastamonuspor 1966 Kulübü Başkanı Metehan Babaş ve futbol şube sorumlusu Ahmet Baysan, kafileyi havalimanında karşıladı.

Bu arada, futbolculardan özellikle Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, havalimanında yoğun ilgi gördü. Futbolcular, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.

Kafile, takım otobüsüyle Karabük'e hareket etti.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir maçı saat 19.00'da başlayacak.

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