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Medipol Başakşehir kritik virajda

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında Braga takımı ile yarın kritik bir maça çıkacak.

Medipol Başakşehir kritik virajda

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında konuk edeceği Portekiz'in Braga takımı ile yarın kritik bir maça çıkacak.

Lacivert-turunculu ekip, son 32 turuna çıkabilmek için öncelikle rakibini yenip, grubun diğer maçında, iddiası bulunmayan Hoffenheim'ın, Ludogorets'i mağlup etmesini bekleyecek.

Beş maç sonunda 5 puanı bulunan İstanbul ekibinin, 10 puanla lider durumda bulunan Braga karşısında puan kaybı ise diğer maçın sonucuna bakılmaksızın Avrupa kupalarına veda etmesi anlamı taşıyacak.

Avrupa'daki 16. maç

Turuncu-lacivertliler, Braga karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 16. kez sahada yer alacak.

Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 15 maçta 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 7 maçta, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki tek galibiyetini, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti.

En golcü isim Visca

Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında oynadığı 15 maçta fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde 24 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 6 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve ikişer kez fileleri havalandıran Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro takip ediyor.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.


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