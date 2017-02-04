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Medipol Başakşehir kupada Galatasaray'ı saf dışı bıraktı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Medipol Başakşehir kupada Galatasaray'ı saf dışı bıraktı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Selçuk İnan'ın pasıyla topla buluşan Podolski, Medipol Başakşehir ceza sahası dışı sağ çaprazından, yaklaşık 26 metre mesafeden şutunu attı. Alman oyuncunun sert şutunda, üst direğe çarpan top oyun alınana geri döndü, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

10. dakikada Medipol Başakşehir atağında Emre Belözoğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Doka, karşısındaki Ahmet Çalık'a rağmen ceza sahası dışından şutunu attı, yerde de seken topu kaleci Cenk kontrol etti.

15. dakikada ev sahibi takım golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Visca, sağdan son çizgiye inerek ceza sahasına ortasını yaptı. Altıpas içinde kaleci Cenk Gönen'in yumrukladığı ve kısa düşen topa Mustafa Pektemek yakın mesafeden kafayı vurdu. Yerden de seken meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

18. dakikada turuncu-lacivertliler ikinci golüne yaklaştı. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde altıpasın hemen önünde Epureanu kafayı vurdu, kaleci Cenk Gönen yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

23. dakikada Galatasaray beraberlik golüne yaklaştı. Medipol Başakşehir'de Attamah'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Bruma, rakip ceza sahasına girmeden yerden şutunu attı, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

27. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Doka'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek, sol çaprazdan şutunu attı, savunmada Ahmet Çalık'a da çarpan meşin yuvarlak havalandı ve uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-0

Maçın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.

61. dakikada Galatasaray etkili geldi. Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir ceza yayı üzerinden frikik kazandı. Topun başına geçen Josue, ayak içiyle sert vurdu, köşeye giden topu kaleci Volkan Babacan yumruklarıyla uzaklaştırdı.

73. dakikada Galatasaray gol çok yaklaştı. Josue'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Bruma, karşısındaki Ferhat Öztorun'a rağmen ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu, kaleci Volkan Babacan üzerine gelen topu yumrukladı, boşta kalan meşin yuvarlağı savunma tehlikeli bölgeden dışarıya gönderdi.

88. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Sağ kanattan Sabri'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde ters tarafta bekleyen Podolski gelişine vurdu. Kalesinde iyi yer tutan Volkan Babacan, topu köşede kornere çeldi.

90+2. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Linnes'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eren Derdiyok bekletmeden dönerek vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-1

Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Muhabir: Hilmi Sever

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FutbolGalatasarayMedipol BaşakşehirSporZiraat Türkiye Kupası
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