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Medipol Başakşehir kupada Giresunspor'a konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak.Giresun Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.Turuncu-lacivertlilerde...

Medipol Başakşehir kupada Giresunspor'a konuk olacak


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak.

Giresun Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Turuncu-lacivertlilerde bu maç öncesinde izin verilen yabancı futbolculardan Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro, Junior Caicara, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Eljero Elia, Edin Visca ve Aurelien Chedjou maç kadrosuna alınmadı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.

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Akın Çorap GiresunsporFutbolMedipol BaşakşehirZiraat Türkiye Kupası
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