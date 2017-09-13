Medipol Başakşehir, Ludogorets maçına hazır





İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Antrenmanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral da izledi. İdman öncesinde Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı ve takım kaptanı Emre Belözoğlu ile saha içinde bir süre sohbet etti.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde ise Ludogorets maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Antrenmanda, Fenerbahçe maçında sakatlanan ve sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edildikten sonra eline atel takılan Mahmut Tekdemir, takımdan ayrı olarak koşu çalışması yaptı. Mahmut'un yarın oynanacak maçta görev alması beklenmiyor.

Sakatlığı süren Aurelien Chedjou ile Egemen Korkmaz ise idmanda yer almadı.



