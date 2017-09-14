Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Medipol Başakşehir-Ludogorets maçından notlar

- Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle Mahmut Tekdemir'in yerine Gökhan İnler'e, Ludogorets karşısında ilk 11'de şans verdi - Ludogorets'te kart cezalısı Marcelinho kadroda yer almadı

Medipol Başakşehir-Ludogorets maçından notlar


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk eden Medipol Başakşehir'de, sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir kadroya alınmadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynanan lig maçında sakatlanan ve sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edilen Mahmut'un yerine Gökhan İnler'e ilk 11'de şans verdi.

Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.

Mert Günok, Alparslan Erdem, Da Costa, Kerim Frei, İrfan Can Kahveci, Mevlüt Erdinç ve Napoleoni yedek kulübesinde yer alırken, Tunay Torun ve Mehmet Batdal ise kadroya alınmadı.

Sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz ise kadroda yer almadı.


- Caicara eski takımına karşı sahada


Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caicara, eski takımı Ludogorets'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

2012-2015 yılları arasında üç sezon Ludogorets forması giyen Caicara, sonrasında Alman ekibi Schalke 04'e, 2016-2017 sezonu devre arasında da Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

Caicara, Ludogorets ile 3 Bulgaristan Ligi ve 1 Bulgaristan Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.


- Dimitar Dimitrov 6. maçında


Bulgar ekibinde Ağustos ayında göreve getirilen teknik direktör Dimitar Dimitrov, Medipol Başakşehir karşısında takımını sahaya, Broun, Cicinho, Moti, Plastun, Natanael, Goralski, Abel, Dyakov, Lukoki, Wanderson, Paulo ilk 11'iyle sürdü.

Dimitrov, Ludogorets'in başındaki altıncı resmi maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı.

Bulgar teknik adam yönetimindeki Ludogorets, Bulgaristan Ligi'ndeki 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Yenilgi ise yaşamadı.



- Ludogorets'te Marcelinho cezalı


Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'te, Medipol Başakşehir'e karşı kart cezalısı Marcelinho kadroda yer almadı.

Orta sahada görev yapan Brezilyalı oyuncu, Ludogorets'in önemli isimleri arasında yer alıyordu.


- Tribünler yarı yarıya doldu

Medipol Başakşehir ile Ludogorets arasında oynanan maça taraftarların ilgisi düşük kaldı.

Toplam 17 bin 500 bin seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaklaşık 8 bin turuncu-lacivertli taraftar tribündeki yerini aldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 120 Bulgar taraftar da tribünden takip etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolLudogoretsMedipol BaşakşehirUEFA Avrupa Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5