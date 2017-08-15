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Medipol Başakşehir, Sevilla maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın İspanya'nın Sevilla takımıyla yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında, teknik...

Medipol Başakşehir, Sevilla maçına hazır


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın İspanya'nın Sevilla takımıyla yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde ise Sevilla maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Antrenmana sakatlığı geçen ve yarınki mücadelede forma giymesi beklenen Emre Belözoğlu da katıldı. Sakatlığı süren Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz idmanda yer almadı.

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FutbolMedipol BaşakşehirPlay-off TuruSevillaşampiyonlar Ligi
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