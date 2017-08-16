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Medipol Başakşehir-Sevilla maçının kadroları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir-Sevilla maçının kadroları belli oldu.

Medipol Başakşehir-Sevilla maçının kadroları belli oldu

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir-Sevilla maçının kadroları belli oldu.

Maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Attamah, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Mossoro, Adebayor, Elia, Mahmut Tekdemir, Caicara

Sevilla: Rico, Lenglet, Montoya, Ben Yedder, Banega, Correa, Pizarro, N'Zonzi, Escudero, Pareja, Mercado

Muhabir: Emrah Oktay

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Medipol BaşakşehirSevillaSporUEFA Şampiyonlar Ligi Play-off
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