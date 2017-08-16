İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir-Sevilla maçının kadroları belli oldu.
Maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Attamah, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Mossoro, Adebayor, Elia, Mahmut Tekdemir, Caicara
Sevilla: Rico, Lenglet, Montoya, Ben Yedder, Banega, Correa, Pizarro, N'Zonzi, Escudero, Pareja, Mercado
Muhabir: Emrah Oktay