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Medipol Başakşehir sezona 3 puan ile başladı

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasındaki 2017-2018 sezonunun açılış maçını ev sahibi takım 1-0 galip tamamladı.

Medipol Başakşehir sezona 3 puan ile başladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasındaki 2017-2018 sezonunun açılış maçını ev sahibi takım 1-0 galip tamamladı.

Turuncu-lacivertli takım sezona 3 puan ile başladı.

Süper Lig'de sezonun ilk golü Elia'dan

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu Medipol Başakşehir'in, Bursaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçla başlarken, sezonun ilk golünü ev sahibi takımın yeni transferlerinden Eljero Elia attı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın 21. dakikasında Edin Visca'nın pası ile topla buluşan Elia, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge filelerini de havalandıran Elia, takımının ve kendisinin ligdeki ilk golünü atan isim oldu.

Medipol Başakşehirli Visca ise verdiği pasla Elia'yı golle buluşturarak ligin ilk asistini gerçekleştirdi.

Süper Lig'de sezonun ilk başlama vuruşunu ise Medipol Başakşehir'den Adebayor ve Mossoro yaptı.

İlk yarı

5. dakikada gelişen Bursaspor atağında Deniz Yılmaz sol kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Dar açıdan çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Elia, ceza sahası içinde rakibinden kurtulup son çizgiye indi. Hollandalı futbolcunun ortasına altı pasın önünde Adebayor kafayı vurdu, kaleci Harun üzerine gelen topu kontrol etti.

21. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Elia, sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın önüne pasını attı. Visca, bir kez daha Elia'ya pasını gönderdi. Hollandalı futbolcunun sağ çaprazdan attığı sert şutta top filelerle buluştu: 1-0.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı. İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada ceza sahasına çıkan kaleci Harun'dan topu kapan Visca, hızla kaleye yöneldi. Visca, ceza sahasına girer girmez uygun pozisyondaki Adebayor'a pasını attı, Harun'un kalesinde olmadığı pozisyonda Togolu oyuncunun yerden sert şutunu kale çizgisi üzerinde Titi uzaklaştırdı.

67. dakikada Bursaspor beraberliğe yaklaştı. Batalla'nın pasıyla sol kanattan savunmanın arkasına kaçan Deniz Yılmaz, ceza sahası içinde altı pas içine yerden sert ortasını yaptı, Kubilay Kanatsızkuş'un dokunamadığı topu savunma tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

88. dakikada konuk takım çok etkili geldi. Oyuna ikinci yarıda giren Furkan Soyalp'in yaklaşık 26 metreden sert şutunu kaleci Volkan Babacan son anda köşeden kornere çeldi.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Muhabir: Hilmi Sever

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