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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: Ziraat Türkiye Kupası bizim için hedeflerden bir tanesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: Ziraat Türkiye Kupası bizim için hedeflerden bir tanesi

İSTANBUL (AA) - Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında oyun planlarının tuttuğunu aktararak, "Ziraat Türkiye Kupası bizim için hedeflerden bir tanesi. Şu an itibarıyla 8 takım kaldı." dedi.

Galatasaray karşısında farkı daha da açabileceklerini savunan lacivert-turunculu takımın teknik direktörü, "Son 15 dakikada kendi sahamıza sıkışmamamız lazımdı. Baskı yedik ve top kayıpları yaptık. Topa sahip olan belki Galatasaray'dı ancak boşluk bulamadılar." şeklinde görüş belirtti.

Tartışmalı hakem kararları

Abdullah Avcı, Galatasaray cephesinin atılan ilk golde ofsayt olduğu ve Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi gerektiği yönündeki iddialarının sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Oyun içinde bunlar olabiliyor. Bunları konuşmaktan, oyun kalitesini, sahada neler yapıldığı konuşamıyoruz ve gelişemiyoruz. Biz de bunları yaşıyoruz. Sezon içinde bir hesap yapsak, her takım için hakem hataları birbirine yakın çıkar. Sahadaki futbolun önüne geçen bir durum oluşturmak isteniyor. Bu konuyu açarsam, başka bir tarafa geçilecek. Hiç gerek yok. Önemli olan nasıl bir kadroyla oynadığımız ve nasıl kazandığımız. Bu tarafından bakılmalı. Ben de hata yapıyorum, oyuncu da hakem de."

Muhabir: Mehmet Fatih Duman


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