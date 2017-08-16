Medipol Başakşehir tur şansını zora soktu





İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında sahasında İspanya'nın Sevilla takımına 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, tur şansını azalttı.



Sevilla karşısında ilk yarıda 1-0 geriye düşen Medipol Başakşehir, ikinci yarıda Elia ile bulduğu golle beraberliği yakalasa da konuk ekibin 84. dakikadaki golüne engel olmadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 22 Ağustos Salı günü Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak.







- Elia'dan gollere devam





Medipol Başakşehir'in Feyenoord'dan kadrosuna kattığı Eljero Elia, turuncu-lacivertli forma ile 4. resmi maçında 3. golünü attı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge ile deplasmanda oynanan maçta 1 gol atan Elia, Süper Lig'in ilk haftasında da Bursaspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.

Elia, Sevilla karşısında da takımının tek golünü filelere gönderdi.





- Adebayor ve Berizzo arasında gerginlik





Karşılaşmanın 79. dakikasında Adebayor ile Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Sevilla yedek kulübesi önünde yaşanan pozisyon sonrasında Berizzo, Adebayor'a müdahalede bulununca Togolu golcü de Arjantinli teknik adamı iterek tepki gösterdi.

Bu pozisyondan iki dakika sonra ise Adebayor ve Berizzo sarılarak, birbirlerinden özür diledi.





- 9. maçta 5. yenilgi





İspanya'nın Sevilla takımını konuk eden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 9. maçına çıktı.

Turuncu-lacivertliler, Avrupa arenasındaki 5. yenilgisini aldı. Avrupa'daki ilk galibiyetini bir önceki turda Club Brugge karşısında alan Medipol Başakşehir 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı.

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı.

Play-off turunda ise Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmanda da 2-0 kaybetmişti.

2015-2016 sezonunda, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.

Medipol Başakşehir, bu sezon 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalmıştı.





- Sevilla'nın 3. galibiyeti





İspanyol ekibi Sevilla, Türk takımları ile oynadığı 4. maçta 3. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş ile grup aşamasında karşı karşıya gelen Sevilla, sahasında oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanmıştı.

2007-2008 sezonunda da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla, İstanbul'da oynadığı maçtan 3-2 galip ayrılmıştı. İspanya'da ise normal süresi ve uzatma dakikaları Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada sarı-lacivertliler penaltılar sonucunda çeyrek finale yükselmişti.





- Oyuncular yağmur nedeniyle zorlandı





Medipol Başakşehir ile Sevilla arasında oynanan maçın başlama düdüğünden kısa bir süre sonra sağanak başladı.

Oyuncular yaklaşık 20 dakika çok etkili olan yağmur nedeniyle topu kontrol etmekte zorlandı.

Yağmur ikinci yarıda da zaman zaman etkili oldu.





- Eren Bülbül için tezahürat





Medipol Başakşehirli taraftarlar, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül için tezahüratta bulundu.

Turuncu-lacivertli taraftarlar, "Eren ölmedi, kalbimizde yaşıyor." tezahüratıyla Eren'i andı.





- Avcı'nın hamleleri





Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk değişikliğini 62. dakikada yaptı. Bu dakikada Edin Visca yerini Kerim Frei'a bıraktı.

Avcı, 82. dakikada Mossoro'nun yerine Napoleoni'yi, Emre Belözoğlu'nun yerine de Gökhan İnler'i oyuna sürdü.



