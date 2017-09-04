Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarında bulunan Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Emmanuel Adebayor, Edin Visca, Alexandru Epureanu, Joseph Attamah ve Manuel da Costa katılmadı.
Isınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi.
İki gruba ayrılan futbolcuların oynadığı çift kale maçta, beyaz takım, pembe takımı mağlup etti. Beyaz takımın galibiyet pozunu, pembe takımda yer alan Caicara uçarak bozmak isteyince eğlenceli anlar yaşandı.