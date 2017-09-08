Medipol Başakşehir'de iki ayrılık

İSTANBUL (AA) - Başakşehir Futbol Kulübü, tecrübeli kaleci Ufuk Ceylan ile yollarını ayırırken, 21 yaşındaki genç oyuncusu Musa Muhammed'i de kiralık olarak Lokomotiv Plovdiv'e verdi.

Başakşehir Futbol Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2014'ten beri turuncu-lacivertli formayı giyen Ufuk Ceylan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Turuncu-lacivertli kulüp, altyapı oyuncusu Musa Muhammed'i ise 1 yıllığına Bulgaristan temsilcisi Lokomotiv Plovdiv'e kiraladı.

Muhabir: Ercan Doğan