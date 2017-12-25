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Medipol Başakşehir'de kupa maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 27 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına...

Medipol Başakşehir'de kupa maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 27 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, izin verilen yabancı futbolculardan Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro, Junior Caicara, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Eljero Elio, Edin Visca ve Aurelien Chejdou katılmadı.

Yabancı oyunculardan yalnızca Manuel da Costa, Stefano Napoleoni ve Joseph Attamah idmanda yer aldı.

Antrenmanda, Kasımpaşa ile dün oynanan maçta görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanı pas çalışması ve koşuyla tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolGiresunsporMedipol BaşakşehirSüperlig
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