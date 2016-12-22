Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Medipol Başakşehir'e Mahmut'tan iyi haber

- Sakatlığı geçen orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'in, Adanaspor karşısında forma giymesi bekleniyor

Medipol Başakşehir'e Mahmut'tan iyi haber


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular salonda çalıştı.

İdmana sakatlığı geçen Mahmut Tekdemir de katıldı. Turuncu-lacivertli takımın ligde oynadığı Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında yer alamayan Mahmut, teknik direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde Adanaspor karşısında forma giyebilecek.

Medipol Başakşehir'de, Adanaspor maçı öncesinde tek eksik ise sakatlığı süren Hakan Özmert.

Turuncu-lacivertliler, Adanaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FutbolMahmut TekdemirMedipol BaşakşehirSpor Toto Süper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.