İSTANBUL

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu beşinci maçında yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak.

Razgrad kentindeki Ludogorets Arena'da TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı Çekya Futbol Federasyonundan hakem Miroslav Zelinka yönetecek. Maç, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 2 puan toplayan Medipol Başakşehir, Ludogorets'i deplasmanda mağlup ederek gruptan çıkma şansını son maça taşımak istiyor.

Grupta oynadığı 4 maçta 8 puan toplayan Ludogorets ise yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.

Önemli isimler kadroda yok

Medipol Başakşehir'de, Ludogorets ile oynanacak maçta takımın önemli isimleri kadroda yer almayacak.

Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in yanı sıra Galatasaray maçı sonrasında hafif ağrıları bulunan Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, tedbir amaçlı olarak Bulgaristan'a götürülmedi.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou da bu maçta görev alamayacak.

Medipol Başakşehir'in tek şansı galibiyet

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda son sırada yer alan Medipol Başakşehir, üst tura çıkma iddiasını sürdürmek için 5. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda karşılaşacağı Bulgaristan'ın Ludogorets takımını yenmek zorunda.

Dört maç sonunda 2 puanı bulunan turuncu-lacivertlilerin, gruptan çıkma şansını sürdürmek için 8 puanı bulunan lider Ludogorets'i mağlup etmekten başka şansı yok. Deplasmandaki olası bir puan kaybı, Abdullah Avcı'nın ekibinin Avrupa kupalarına veda etmesi anlamı taşıyacak.

Turuncu-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında çıktığı 14 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunuyor.

Avrupa'da oynadığı 14 maçta fileleri 15 kez havalandıran İstanbul ekibi, kalesinde 23 gol gördü.

Muhabir: Hilmi Sever