Medipol Başakşehirli Elia ameliyat edilecek

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in Süper Lig'in 11. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği maçta sakatlık geçiren Eljero Elia'nın, ameliyat edileceği bildirildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı futbolcunun, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında bir çarpışma sonrası omzunda başlayan ağrıların arttığı belirtilerek, "Elia'nın giderek artan sağ omzundaki ağrı şikayeti, yapılan konservatif tedaviye beklenen yanıtı vermemiştir. Futbolcumuzun aynı omzundan 1 yıl önce geçirdiği ameliyat sırasında yerleştirilen vidanın, omuz eklemindeki şikayetleri artırdığı düşünülerek sağlık kurulumuz tarafından omzunda bulunan vidayı çıkarmak üzere ameliyat planlanmıştır." denildi.

Açıklamada, sakatlıkları devam eden Mehmet Batdal, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Tunay Torun, Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz'ın tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi.