Mehmet Seyitoğlu TFF-C Antrenörlük Kursu başladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Mehmet Seyitoğlu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - C Antrenörlük Kursu başladı.

TFF ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Merkezi ile Kastamonu Şubesi'nin organize ettiği TFF-C Antrenörlük Kursu'nun açılışı, Kastamonu Üniversitesi Emin Baydil Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz ay trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yerel gazete çalışanlarından 26 yaşındaki Mehmet Seyitoğlu'nun isminin verildiği TFF-C Antrenör Kursu'na 11 ilden 30 kursiyer katılıyor.

Törende konuşma yapan, TÜFAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Tabak, sağlıklı nesiller yetiştirmek adına kendilerine büyük görev düştüğünü belirtti.

Bu bilinçle hareket edildiğini anlatan Tabak, "Çalışmalarımda bizlere destek olanlara teşekkür ediyorum. Kursa adını verdiğimiz kardeşimize Allah'tan rahmet dileriz." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Yaşar Karadeniz tarafından Seyitoğlu'nun babası Ahmet Seyitoğlu'na plaket verildi.

Mehmet Seyitoğlu TFF-C Antenör Kursu'na, Kastamonu'dan 8, İstanbul'dan 6, Ankara'dan 5, Erzurum'dan 3, Bursa'dan 2, İzmir, Mersin, Samsun, Ordu, Yozgat ve Bayburt illerinden de birer kişinin katıldığı, kursun 23 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

Açılışa Kastamonu Üniversitesi Rektörü Seyit Aydın, Belediye Başkan Vekili Eşref Can, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Atseven, Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş ve merhum gazeteci Mehmet Seyitoğlu'nun ailesi katıldı.



