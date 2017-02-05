Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı





DÜZCE (AA) - Türkiye'nin en önemli rafting parkuruna sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen parkurunun yer aldığı Melen Çayı'nda sezon açıldı.

Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen Çayı'nın debisinin istedikleri seviyeye ulaştığını belirterek, rafting sezonunu açtıklarını söyledi.

Yeni sezonun raftingseverlere ve ilçede rafting işletmecilerine hayırlı olması temennisinde bulunan Tepe, "Geçtiğimiz yıl 80 bin kişi ile Melen Çayı üzerinde rafting yaptık. Raftingin yanında trekking, kamp, zipline ve off-road sporları ile bölgemizde birçok misafir ağırladık. Artık Düzce'de, Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü ile özdeşleşen rafting, turizminin yüzde 50-60 oranına tekabül ediyor. Bunun geri dönüşlerini güzel bir şekilde aldık." şeklinde konuştu.

Bölgede kar olduğunu anımsatan Tepe, "Biz de misafirlerimiz ile karda rafting yapacağız. Suyun seviyesi çok güzel. Sağanak yağış da başladı. Muhteşem bir keyif. Havanın soğuğuna aldırış etmiyoruz. Çünkü rafting, doğaseverlerin tutkusu. Rafting, adrenalin, heyecan, aksiyon ve eğlencenin bir araya gelmesi ile oluşan keyifli bir spor. Şimdi de arkadaşlarımızla hep birlikte eğleneceğiz." ifadelerini kullandı.

En keyifli raftingin kar ve sağanak ile beraber yapıldığını dile getiren Tepe, "Şu an hala kar var, sağanak yağış da başladı. Bunun keyfi bambaşka. Bir metre kar varken bile rafting yaptık. Ben tüm raftingseverleri kar yağışı ve sağanak altında raftinge bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Tepe'nin rehberliğini yaptığı grup, özel kıyafetlerini giyerek Melen Çayı'nda sezonunu ilk rafting turunu gerçekleştirdi.