Menemen Belediyespor-Fenerbahçe maçından notlar





İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, kupada son oynadıkları Amed Sportif Faaliyetler maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'de, Amed Sportif Faaliyetler karşısında maça ilk 11'de başlayan Yiğithan Güveli ve Ramazan Civelek'in yerine İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel forma şansı buldu.

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon 7 futbolcu, 3 kupa maçına da ilk 11'de başladı. Fabiano, Neustaedter, Salih Uçan, Ozan Tufan, Fernandao, Chahechouhe ve Stoch, Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarının ardından Menemen Belediyespor karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.

Menemen Belediyespor'da forma giyen eski Fenerbahçeli Gökhan Ünal, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

İzmir'deki soğuk havaya rağmen Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.