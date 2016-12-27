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Mersin Büyükşehir Belediyespor'da hedef 3'te 3

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekibi, ilk yarıda kalan 3 maçını kazanmayı hedefliyor - Genel menajer Aydın: "Hedeflerimize ulaşmak için ligin ilk yarısında kalan 3 maçı da kazanmamız gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız"

Mersin Büyükşehir Belediyespor'da hedef 3'te 3


MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor'un genel menajeri Melahat Aydın, hedeflerine ulaşmak için ligin ilk yarısında oynayacakları son 3 maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları İstanbul Üniversitesi maçını şanssız bir şekilde kaybettiklerini belirtti.

Bu sezon yine play-off oynamak istediklerini kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

"Hedeflerimize ulaşmak için ligin ilk yarısında kalan 3 maçı da kazanmamız gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Lige iyi bir başlangıç yaptık ancak Avrupa maçlarıyla birlikte ligi götürmek zor oldu. Hafta içi Avrupa maçlarını, hafta sonu lig müsabakalarını oynadık. Son 3 karşılaşmayı kaybettik ama kalan 3 maçımızı da kazanıp hedefimize ulaşacağız. Takım olarak buna inanıyoruz ve bunu başarabilecek güçteyiz."

Melahat Aydın, ligde bu hafta sahalarında Tosyalı Toyo Osmaniye ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini ve bu müsabakayı kazanacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

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