Mersin ekibinin hedefi Avrupa'da final

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda final hedefi koyan Mersin Büyükşehir Belediyespor, finale yürümek için takımda büyük bir revizyona gidip 1 oyuncu dışında yeni bir takım kurdu.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ni geçen sezonu 7 sırada tamamlayarak taraftarını üzen Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu sezon hem ligde ilk 5'te yer almak hem de mücadele edeceği FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda rakiplerini geçerek finale çıkmak için kadrosunu yeniledi.

Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle takımda çok fazla süre alamayan Gülşah Gümüşay, dışındaki tüm oyuncularla yolunu ayıran Mersin ekibi, bu sezon yabancı kurulanın da değişmesiyle özellikle Türk oyuncular konusunda çok seçici davrandı.

Mersin Büyükşehir Belediyespor takıma, Betül Erkoyuncu, Gizem Kumandanoğlu, Tuğba Oral, Deniz Çolakoğlu, Beylem İlba, Aysun Yararbaş ve yeniden kaptanlık pazu bandını verdiği Tuğba Taşçı'yı transfer etti.

Yabancı oyuncu konusunda da takıma büyük katkı sağlayacağını düşündüğü ABD'li eski oyuncuları Bria Hartley ve Krystal Thomas ile Slovenyalı Marica Gajic ve Sırbistanlı Sasa Cadjo'yu transfer eden Mersin ekibi, mücadele edeceği tüm branşlarda en iyi noktada olmak için çalışmalara 1 ay önce başladı.

Mersin ekibi, ABD'li oyuncular hariç tüm takımla kondisyon antrenmanlarının ardından taktik çalışmalara başladı. Mersin Büyükşehir Belediyespor, takımdaki uyum problemini en kısa sürede atmak için hazırlık turnuvalarına katılacak.





- "Avrupa kupasında iyi bir grubumuz var"





Mersin Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Özlem Şencan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yepyeni bir takım kurduklarını söyledi.

Türk kadrosunu sağlam tutmaya çalıştıklarını belirten Şencan, "Çünkü bu seneki kurallardan dolayı sahada 3 yabancı, 2 Türk oynayacak. Dolayısıyla Türk kadrosunu geniş tutmaya çalıştık. Hazırlık turnuvalarımız var. Zaten 1 aydır çalışıyoruz. Gelişim takımımızdan da takviyeyle beraber gidiyoruz. İki takımda da oynayacak oyuncular aldık. Turnuvalara katılacağız ve bunun çok büyük avantaj olarak döneceğine inanıyorum. Yabancılar gelene kadar tüm oyuncuları deneme şansımız olacak." dedi.

Şencan, Avrupa'dan transfer ettikleri oyuncuların takıma katıldığını ABD'li oyuncuların da bir kaç hafta içerisinde takıma dahil olacağını vurguladı.

Şu anda yollarında 4 yabancıyla devam edeceklerini belirten Şencan, Avrupa kupasında yaptıkları dereceye göre 5. yabancıyı düşünebileceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Hedefimizde bu yıl güçlü bir lig var. Bu yıl tüm takımlar önemli yatırımlar yaptı. 4-5 takım belki öne çıkıyor ama bizde ilk 5'de yer almak istiyoruz. Avrupa kupasında da iyi bir grubumuz var. İyi bir sistemle bence ilk turu rahat atlayacağız. Orada da grubu geçtikten sonra hedefimiz finale kadar gitmek. O sırada takviyelerle orada amacımıza ulaşacağız diye düşünüyorum."





- Tuğba Taşçı: "Hedefimiz en iyi yerde olmak"





Takım kaptanı Tuğba Taşçı da yeniden eski takımına döndüğü için mutlu olduğunu ve bu yıl farklı bir takım kurulduğunu söyledi.

Hazırlık döneminin iyi gittiğini anlatan Tuğba, "Uzun zamandır iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Yabancı arkadaşlarımızı bekliyoruz. Yavaş yavaş hazır hale geleceğiz. Hazırlık turnuvaları da başlıyor bir iki hafta içerisinde hazır hale geliriz. Bu yıl Avrupa kupasında mücadele edeceğiz. İyi bir takım kuruldu. Hedeflerimiz üst seviyede. Türkiye ligi olsun play-off olsun, Avrupa Kupası olsun bizim hedefimiz her zaman en iyi yerde olmak. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.