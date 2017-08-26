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Mersin İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler maçında olay

- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yapılan mücadelenin 26. dakikasında sahaya giren bir taraftar, Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Deniz Naki'ye saldırdı

Mersin İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler maçında olay

MERSİN (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Mersin İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler maçının ilk yarısında sahaya giren bir taraftar, konuk ekibin futbolcusu Deniz Naki'ye saldırdı.

Mersin Stadı'ndaki maç öncesi Amed Sportif Faaliyetler taraftarları tribünlere alınmadı. Konuk ekibin oyuncuları ısınmak için sahaya çıkarken bazı taraftarların alkışlaması üzerine, güvenlik güçleri bu taraftarları stat dışarı çıkardı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında, 0-0 eşitliğin bulunduğu sırada sahaya giren bir taraftar, serbest vuruş kullanmaya hazırlanan Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Deniz Naki'ye saldırıda bulundu.

İki takımın futbolcuları ve güvenlik güçleri sahaya giren taraftara müdahale etti. Stat dışına çıkarılan taraftarı polis gözaltına aldı.

Karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler'in 7-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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