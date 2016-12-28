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Mersin İdmanyurdu'nu borç yükü zorluyor

- Kulüp başkanı Tekin: "Transfere engel borçlarımız federasyondan aldığımız en son döküme göre toplam 27 milyon liradır" -"Bütün çabamız, transfere engel borçları ödeyip transferlerimizi yapmaktır"

Mersin İdmanyurdu'nu borç yükü zorluyor


MERSİN (AA) - TFF 1. Lig'de maddi ve sportif anlamda zor dönem geçiren Mersin İdmanyurdu'nun kulüp başkanı Ali Tekin, transfer yapabilmeleri için önlerinde 27 milyon liralık bir borcun olduğunu, her kesimden destek beklediklerini ifade etti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, 2011-2016 yıllarında futbolcu, menajer ve teknik direktörlere yönelik borçların da olduğu ödemeler nedeniyle transfer tahtasının 900 gündür kapalı olduğunu belirtti.

Kulübün eski yönetiminin, bu anlamda kapsamlı bilgilendirmeyi kendilerine aktarmadığını savunan Tekin, "Transfere engel borçlarımız federasyondan aldığımız en son döküme göre toplam 27 milyon liradır. Bu rakamlara faizler ve avukat ücretleri dahildir. Tabii ki borcumuz ne kadar olursa olsun bizim bütün çabamız, transfere engel borçları ödeyip transferlerimizi yapmaktır. Bunun için de yönetim olarak gece gündüz çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

Tekin, kulübün borçlarını ödeyerek, yeni transfer yapması için herkesimden destek beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız şunu bilsinler ki bu kadar borcu ödemek bir kişiyle kolay olmayacak. Şahsımın bulduğu kaynakla ne kadar pazarlık şansımız olabilir. Kaynak ne kadar artarsa o kadar şansımız yüksek olur. Şayet, Mersin'de herhangi bir kuruluş, firma, sivil toplum kuruluşu veya şahıs, Mersin İdmanyurdu'nun bu durumuna el atmayı düşünüyorsa, kulübümüzün bu zor günlerinde yanımızda olmak istiyorsa şahsıma ne zaman ve ne kadar yardım yapacağını bildirmesi yeterli olacaktır. Bu bizlerin elini güçlendirir ve pazarlık kabiliyetimizi artırır. Böylece mevcut borçları aşağı çekme şansımız olur."

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Ali TekinFutbolMersinMersin İdmanyurduTFF 1. LigTransfer Borçları
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