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Mersin'de "Sporun Mutfağındakiler" paneli

- Eski Galatasaray Kulübü Yöneticisi Tanman: "Galatasaray'ın başına Fatih Terim'in getirilmesi son derece isabetli bir karar"

Mersin'de


MERSİN (AA) - Eski Galatasaray Kulübünün yöneticilerinden ve futbolcularından Cüneyt Tanman, teknik direktör Fatih Terim'in yeniden sarı-kırmızılı ekibin başına geçmesinin isabetli bir karar olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Sporun Mutfağındakiler" paneline Tanman'ın yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Melahat Aydın, takım kaptanı Gülşah Gümüşay ve oyunculardan Krystal Thomas katıldı.

Spor yorumcusu Cevdet Ünüvar'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, "Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı." şeklinde anons edilen Tanman, "Adaylık şimdilik yok gibi ancak yüzde 48 olabilir. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Tanman, konuşmasında, Fatih Terim'in yeniden Galatasaray'da göreve getirilmesine değinerek, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın başına Fatih Terim'in getirilmesi son derece isabetli bir karar. Fatih hoca iyi bir kadronun başına geldi. Hem Fatih Terim'in Galatasaray'a hem de Galatasaray'ın Fatih Terim'e şiddetle ihtiyacı vardı. Bu gerçekleşti ve çıktığı ilk maçında da bunu ispatladı. Ayrıca Fatih hocanın Galatasaray'a gelmesinin devre arasına denk gelmesi de önemli. Çünkü bazı düzenlemeler yapılacaktı, bunu kendisi yapmış olacak. Bu da takıma direkt yansıyacak. Ben isabetli buluyorum."

Melahat Aydın ise iyi bir sporcu olmak için çok çalışmak, dürüst ve iyi insan olmak gerektiğini anlattı.

Diğer konuşmacıların ardından Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile öğrenciler panelistlere çiçek takdim etti.

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