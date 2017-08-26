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Messi, Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı

- Alaves: 0 - Barcelona: 2 - Barcelona'nın iki golünü de Messi attı

Messi, Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı


MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Barcelona, deplasmanda Alaves'i 2-0 yendi.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Barcelona'nın golleri 55 ve 66. dakikalarda Lionel Messi'den geldi. 40. dakikada kullandığı penaltıyı kaçıran Arjantinli futbolcunun 75. dakikadaki bir şutu da direkten döndü.

Katalan takımında sakatlığı sona eren Andres Iniesta ilk 11'de sahaya çıktı. Iniesta, 88. dakikada yerini, takıma yeni transfer olan ve Barcelona formasıyla ilk resmi maçına çıkan Paulinho'ya bıraktı.

Teknik direktör Ernesto Valverde, Luis Suarez'in yokluğunda forvet hattında Deulofeu, Messi, Aleix Vidal üçlüsüne görev verirken, ikinci yarıda Vidal'ın yerine Paco Alcacer ve Deulofeu'nun yerine de Denis'i oyuna aldı. Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.

La Liga'da art arda ikinci galibiyetini alan Barcelona puanını 6'ya çıkartırken, iki maçından da yenilgiyle ayrılan Alaves'in puanı bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaAlavesFutbolLa LigaLionel Messi
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