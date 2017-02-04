'Mete Kalkavan görevini yaptı, Galatasaray'ın ipini çekti'

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir cümlem var, Mete Kalkavan görevini yaptı." dedi.

Hakem Mete Kalkavan'ın büyük hatalar yaptığını ileri süren Özbek, şöyle konuştu:

"Bütün Türkiye'nin dikkatine sunuyorum, Mete Kalkavan görevini yaptı. Ligden sonra kupada da Galatasaray'ın ipini çekti. Burada hakem üzerinde duruyorum ve pes diyorum. Ben eleştirmiyorum, siz basın mensubusunuz, herkes maçı seyrediyor. Geçen haftalarda Kardemir Karabükspor maçında verilen penaltı, penaltı mıydı? Burada 1,5 metre ofsayttan gol yedik. Emre dirsek attı adama, zorla bir sarı kart verdi. Bunları tarif etmeye gerek yok ama tek cümlem var, Mete Kalkavan görevini kupada da yaptı."

Muhabir: Hilmi Sever



