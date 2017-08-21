Metehan Başar'ın dünya şampiyonluğu





İSTANBUL (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya alan milli güreşçi Metehan Başar, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Alman rakibi Denis Maksymilian Kudla ile yaptığı maçtan sonra yayıncı kuruluş TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Metehan Başar, "Hocalarım bana inanıyordu, ben de altın madalya alacağıma inanıyordum. Allah'ıma hamd olsun ki şampiyon oldum. Buraya gelene kadar birçok kamptan geçtik. Hocalarım çok yardımcı oldu. Neticesinde altın madalyayı aldım. Bugün Dünya Şampiyonası'nın ilk günüydü. İnşallah benden sonra da çok altın madalya geleceğini umut ediyorum." diye konuştu.

Bundan sonraki hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk olduğunu aktaran milli güreşçi, "En büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Burada dünya şampiyonu oldum. Artık yüküm biraz daha ağır. 2020'ye kadar eksiklerimi tamamlayıp, ülkeme şampiyon olarak dönmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a madalya sözü





Metehan Başar, madalya töreninden sonra kendisini telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olimpiyatlarda da madalya alacağının sözünü verdi.

Dünya şampiyonu güreşçi, telefonda konuştuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,"İyi bir haber verdiğim için çok mutluyum. Ben de 2020'yi bekliyorum. Allah'ın izniyle o altın madalyayı da size getireceğim." dedi.

Metehan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili ise, "Cumhurbaşkanımız, sporu ve sporcuyu çok destekliyor. Çok sağ olsun. O, böyle ilgili olduğu sürece bu ülkeden çok şampiyon çıkar. Allah'ın izniyle birçok altın madalyayı ülkemize getireceğiz." ifadelerini kullandı.





- Musa Aydın: "Almanlara büyük bir cevap vermiş olduk"





Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise Metehan'ın başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Almanya'nın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumuna değinen Aydın, "Metehan'ın dünya şampiyonu olması bizi gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okuttu. Bu süreçte özellikle Alman güreşçiyi yenerek şampiyon olması bizi daha da mutlu etti. Almanlara büyük bir cevap vermiş olduk. Çifte mutluluk yaşıyoruz. İnşallah devamı gelecek. Ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.