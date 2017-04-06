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Metrelerce yüksekte masa tenisi oynadılar

- Karabük Valisi Aktaş ile masa tenisi sporcuları, "Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü" etkinliği kapsamında 80 metre derinliğindeki kanyon üzerindeki cam seyir terasında gösteri maçı yaptı

Metrelerce yüksekte masa tenisi oynadılar

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, masa tenisi sporuna dikkati çekmek amacıyla 80 metre derinliğindeki kanyon üzerinde bulunan cam seyir terasında gösteri maçı düzenlendi.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından ilan edilen "Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü" etkinlikleri kapsamında Karabük Valisi Mehmet Aktaş ve kentteki sporcular, Safranbolu ilçesindeki İncekaya Kanyonu üzerinde yer alan cam terasta bir araya geldi.

ABD'nin Arizona eyaletindeki terastan esinlenilerek 2012'de yapılan 11 metre uzunluğunda ve 75 ton yük kapasiteli Türkiye'nin ilk cam seyir terasında mücadele eden oyuncular ve Vali Aktaş, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Aktaş, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, masa tenisinin kentte oldukça yaygın bir spor dalı olduğunu ve yaklaşık 4 bin civarında lisanslı sporcunun bulunduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızın gayretleriyle inşallah bu sayıyı daha da arttıracağız." dedi.

Cam seyir terasının, her yıl yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladığını kaydeden Aktaş, bu anlamlı günün gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve sporculara teşekkür etti.

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Cam Seyir TerasKarabük Valisi Mehmet AktaşMasa TenisiSafranbolu
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