MHK Kış Semineri Antalya'da yapılacak





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri, 2-7 Ocak 2018'de Antalya'da düzenlenecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki Calista Luxury Resort Otel'de gerçekleştirilecek seminere, MHK Danışmanı Roberto Rosetti, MHK Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg, UEFA-Türkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu ve MHK Eğitimcisi Jorn West Larsen ile hakemler katılacak.

Seminer programı kapsamında 4 Ocak Perşembe günü MHK Danışmanı ve FIFA Video Yardımcı Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, İtalya'da bu sezon uygulamaya geçen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapacak.

Ayrıca seminer kapsamında, Süper Lig hakemleri ve yardımcı hakemleri ile A klasman hakemleri ve yardımcı hakemleri için FIFA'nın atletik testi uygulanacak.





- FIFA kokartları takılacak





FIFA kokartı takacak hakemler için 4 Ocak Perşembe günü VAR sunumunun ardından tören düzenlenecek.

Kokart töreninde yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, kadın hakem Cansu Tiryaki, kadın yardımcı hakemler Sedef Aktan, Mürvet Yavuztürk, futsal hakemleri Uğur Çakmak ile Murat Çolak ilk kez FIFA kokartı takacak.

Geçen sezon FIFA yardımcı hakemler listesinde bulunan Mehmet Cem Satman, listeden çıkarılırken yerine İbrahim Çağlar Uyarcan alındı.





- FIFA hakemleri





Yeni yıldan itibaren FIFA kokartı taşıyacak hakemler şöyle:

FIFA hakemleri: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler

FIFA yardımcı hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ekrem Kan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan

Kadın FIFA hakemleri: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki

Kadın FIFA yardımcı hakemleri: Betül Nur Yılmaz, Deybet Gök, Sedef Aktan, Mürvet Yavuztürk

FIFA plaj futbolcu hakemleri: Bülent Kökten, Özcan Sultaloğlu, Murat Ergin Gözütok, Yeliz Topaloğlu

FIFA futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Murat Çolak

Kadın FIFA futsal hakemleri: Fatma Özlem Tursun.