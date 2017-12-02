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MHP'den anlamlı ziyaret

- MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve yönetim kurulu üyeleri, TSK Rehabilitasyon Merkezi takım kaptanı Osman Çakmak'a plaket takdim etti

MHP'den anlamlı ziyaret


ANKARA (AA) - MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve yönetim kurulu üyeleri, Ampute Futbol Süper Ligi'nde, TSK Rehabilitasyon Merkezi ile İstanbul Özürlüler maçı öncesi takım kaptanı Osman Çakmak'a plaket verdi.

Başkent ekibi TSK Rehabilitasyon Merkezi'nin sahasında oynanan maç öncesinde Baştuğ ve üyeler, Osman Çakmak'a plaket vererek, sporcuların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Osman da plaketi konuk takım oyuncularına hediye etti.

İl başkanı Turgay Baştuğ, sahadaki tüm sporcularla tek tek tokalaşıp hepsine başarı diledi.

Öte yandan, TSK Rehabilitasyon Merkezi ilk yarısını 2-0 önde bitirdiği müsabakadan 6-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

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