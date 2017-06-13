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Mia Jerkov Fenerbahçe'de

- Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, Hırvat sporcu Mia Jerkov'u renklerine bağladı

Mia Jerkov Fenerbahçe'de


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında Hırvat smaçör Mia Jerkov'u transfer etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor'da forma giyen 1,92 metre boyunda ve 34 yaşındaki voleybolcuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jerkov, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün formasını giyecek olmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getirerek "Fenerbahçe ve taraftarı hakkında çok fazla bilgi sahibiyim. Burada oynayacağım için kendimi şanslı hissediyorum. Takım arkadaşlarımın birçoğunu kişisel olarak da tanıyorum. Bir arada oynayacak olmayı ve birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMia JerkovTransferVoleybol
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